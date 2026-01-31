Renuncian abogados de la cantante Alicia Villarreal

El documento fue entregado ante la autoridad correspondiente y se da a conocer justo en un momento clave del proceso, cuando se esperaban las diligencias

Los abogados que representaban a Alicia Villarreal en el proceso legal que mantiene contra su exesposo, Cruz Martínez, presentaron su renuncia formal ante un juez de Nuevo León, dejando a la cantante sin representación legal en este momento.

El documento fue entregado ante la autoridad correspondiente y se da a conocer justo en un momento clave del proceso, cuando se esperaban avances en las diligencias relacionadas con la disputa entre las partes.

Documento circula en redes

La noticia trascendió luego de que el escrito de renuncia comenzara a circular en redes sociales y grupos de comunicación, generando reacciones entre seguidores y especialistas legales.

Según el contenido del documento, los abogados solicitaron ser relevados de sus funciones, lo que implica que Villarreal deberá designar una nueva defensa lo antes posible si quiere continuar con su estrategia jurídica vigente.

Contexto del proceso legal

Esta situación se suma al desarrollo del caso contra Cruz Martínez, con quien la intérprete ha estado en disputa durante los últimos meses; incluso, previamente había sumado al abogado Gerardo Rincón Flores a su equipo de defensa.

Ahora, con estos movimientos, la atención mediática se mantiene sobre cómo se reorganizará su representación legal y qué impacto podría tener en el avance del proceso.

Con información de Rachel Acosta....