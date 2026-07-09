'Rent' revela elenco para su regreso al West End

La nueva producción del musical contará con Gaten Matarazzo como Mark y un elenco renovado para su regreso a los escenarios londinenses

La nueva producción de Rent en el West End dio a conocer el elenco principal que acompañará a Gaten Matarazzo, conocido por su participación en Stranger Things, quien interpretará a Mark en el esperado regreso del musical creado por Jonathan Larson.

La reposición contará con un reparto integrado por jóvenes talentos del teatro musical británico, quienes darán vida a los personajes centrales de una de las obras más reconocidas del género.

El nuevo reparto del musical

Travis Ross, reconocido por sus participaciones en Cabaret at the Kit Kat Club y Cake: The Marie Antoinette Playlist, interpretará a Roger, mientras que Bella Brown, quien ha participado en Into the Woods y Evita, dará vida a Mimi.

El elenco también incluye a Billy Nevers como Collins, Lazy Violet como Maureen, Danielle Fiamanya como Joanne, Jeevan Braich como Angel y Joaquín Pedro Valdés como Benny. La producción adelantó que próximamente se anunciarán más integrantes del reparto.

Debido al interés del público, los productores anunciaron que la temporada se extenderá hasta el 27 de marzo de 2027.

Rent iniciará funciones previas el 26 de septiembre en el Duke of York's Theatre, recinto que próximamente será renombrado como Tom Stoppard Theatre. El estreno oficial está programado para el 8 de octubre.

Un musical que marcó una generación

Estrenado originalmente en enero de 1996, un día después de la inesperada muerte de Jonathan Larson a los 35 años, Rent cuenta la historia de un grupo de jóvenes artistas y amigos que viven en el East Village de Nueva York mientras enfrentan desafíos relacionados con el amor, la creatividad y la búsqueda de su propio camino.

Inspirado en la ópera La Bohème de Puccini, el musical se convirtió en un referente del teatro contemporáneo gracias a su retrato de la comunidad, la amistad y la resistencia ante la adversidad.

Un equipo creativo renovado

La nueva producción será dirigida por Luke Sheppard y contará con la música, letras y libreto originales de Jonathan Larson.

El equipo creativo está integrado por Tom Jackson Greaves en la coreografía, David Woodhead en escenografía, Gabriella Slade en vestuario, Howard Hudson en iluminación y Paul Gatehouse en diseño de sonido, además de George Reeve y Nathan Amzi en diseño de video y cinematografía.

La producción también incluye a Jackie Saundercock en maquillaje y peluquería, Bill Sherman como supervisor musical y Katy Richardson como directora musical y supervisora musical asociada.

Los productores Chris Harper y Sonia Friedman destacaron que el nuevo montaje busca reunir a una generación de intérpretes capaces de reflejar los valores que han mantenido vigente a Rent durante casi tres décadas.

"Este notable grupo de actores encarna todo lo que ha hecho que Rent de Jonathan Larson sea tan perdurable: individualidad, honestidad, valentía y generosidad de espíritu", señalaron en un comunicado.

Los responsables de la producción aseguraron que la historia continúa siendo relevante por su mensaje sobre el amor, la amistad, la comunidad y la resiliencia, además de representar una oportunidad para que nuevos artistas rindan homenaje al legado del compositor.