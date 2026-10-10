"Rencorosa y tóxica": Ivonne traiciona a Mónica Escobedo

Un sorpresivo intercambio impulsado por Ivonne Montero dejó a la participante con el collar de nominada rumbo al próximo domingo.

La más reciente emisión de “La Granja VIP 2” estuvo marcada por un giro dramático durante la dinámica conocida como el “Viernes de la Traición”, donde las alianzas entre los participantes volvieron a fracturarse de manera sorpresiva.

La jornada comenzó bajo la incertidumbre de la suerte dictada por “Copetes”, el pajarito de la suerte del programa, que determinó que se ejecutaría una Traición Simple. No obstante, el conductor Adal Ramones anunció una regla especial: Azalia contaba con el beneficio de una traición extra que además le otorgaba inmunidad frente al poder de Ivonne Montero, sumándose a las protecciones previas de Bebeshita (a través de la herradura del poder) y de Kunno y Pablo como capataces.

El intercambio que cambió la tabla de nominación

En un momento crucial de la gala, Ivonne Montero tuvo en sus manos el poder de realizar un intercambio directo en la lista de sentenciados. Montero decidió utilizar su jugada estratégica contra Mónica Escobedo, obligándola a tomar el lugar de Natalia en la tabla de nominación y heredar sus votos acumulados.

Mónica Escobedo asumió el collar de nominada y expresó su postura tras ser elegida por Ivonne Montero.

“Yo le había pedido una tregua, pero no quiso. Está bien que ya salga su verdadera personalidad, su capa de villana, de rencorosa, y acepto la nominación”.

Réplica y confrontación directa

Ante los señalamientos, Ivonne Montero hizo uso de su derecho de réplica para defender la decisión tomada en la competencia:

“Creo que te confundiste. Yo tenía la voluntad, pero dependía de las demás personas. Esta reacción que estás teniendo es el común denominador de tu forma reactiva y tóxica. Si vuelves a esta granja, tendré la voluntad de entablar conversación en su momento”.

Con este movimiento, Mónica Escobedo queda oficialmente en riesgo de eliminación y se une a la tabla de nominados de cara a la gala del próximo domingo, mientras las estrategias entre los participantes continúan generando divisiones en la competencia.