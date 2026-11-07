Remasterizan videoclip del tema Crimen de Gustavo Cerati

La producción audiovisual del cuarto álbum de estudio del cantautor recobrará la calidad cinematográfica con la que fue filmada.

Con motivo del lanzamiento de la versión remasterizada por el vigésimo aniversario del emblemático álbum Ahí Vamos, los seguidores de Gustavo Cerati podrán disfrutar por primera vez del videoclip de "Crimen" en su formato original de alta definición.

El audiovisual estará disponible en plataformas digitales a partir del próximo 12 de noviembre, permitiendo apreciar la obra visual tal y como fue concebida originalmente por su realizador.

Dirigido por el cineasta Joaquín Cambre, el video musical de una de las baladas rock más icónicas de la música en español fue grabado originalmente utilizando una cámara Sony 900 (CineAlta).

Sin embargo, en el momento de su estreno en 2006, la tecnología y las plataformas digitales de la época no soportaban dicha resolución y compresión de video, por lo que el público solo pudo acceder a una versión adaptada a las limitaciones técnicas del formato web de aquel entonces.

Un clásico del rock en español que recobra su esplendor visual

El lanzamiento de este material restaurado busca rendir homenaje a la propuesta estética del cuarto disco de estudio en solitario del músico argentino. En el video, ambientado con una atmósfera de cine negro y suspenso clásico, Cerati interpreta la melancólica lírica que reflexiona sobre el desamor y la imposibilidad del olvido, acompañada por los emblemáticos versos de "otro crimen quedará sin resolver".

Con esta remasterización técnica y visual, la producción celebra dos décadas de un álbum que marcó un hito en la carrera del cantautor tras la etapa de Soda Stereo. El reestreno en alta definición ofrecerá a la audiencia una experiencia inmersiva con la calidad cinematográfica nativa con la que fue filmado hace veinte años.