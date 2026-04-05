Relata Tania Nicole incómoda experiencia con Bárbara Mori

Pese a ello, la joven actriz aseguró que esta experiencia le dejó una enseñanza importante sobre cómo tratar a sus propios seguidores.

La actriz juvenil Tania Nicole compartió una experiencia que vivió con Bárbara Mori durante una premiación, donde el encuentro no resultó como esperaba, aunque dejó claro que no se trató de un momento negativo.

Durante un encuentro reciente con medios de comunicación, la joven relató que tuvo la oportunidad de acercarse a la protagonista de Rubí para pedirle una fotografía, luego de haber sido ubicada cerca de su mesa en el evento. Sin embargo, la reacción de la actriz fue distinta a lo que imaginaba.

“Hace un año, en unos premios, la vi y me sentaron cerca de su mesa. Le pedí una foto y no fue como yo me esperaba, pero tampoco fue grosera. Sí fue como que no como yo me esperaba, pero aún así la sigo respetando y sigue siendo mi ídola”.

Al profundizar sobre el momento, Tania Nicole explicó que, aunque no hubo una actitud negativa, sí percibió cierta distancia en la respuesta.

“A veces sí dices: ‘Okey, no creí que fuera así’, pero tampoco fue mala onda. Fue así como: ‘Ay, Bárbara, ¿me puedo tomar una foto?’. Y fue como: ‘Mmm sí, sí’, así como: ‘Ajá’. No fue grosera, pero tampoco tan increíble. Pero yo la amo, la adoro y si la vuelvo a ver, le vuelvo a pedir una foto”.

Pese a ello, la joven actriz aseguró que esta experiencia le dejó una enseñanza importante sobre cómo tratar a sus propios seguidores. Destacó que procura mantener cercanía y apertura con quienes la reconocen.

“A mí me encanta que me pidan fotos. Luego me dicen: ‘Es que te vi, pero me dio pena pedirte una foto’. A mí me gusta que vengan, tengan la confianza. Luego me dicen: ‘¿Te puedo abrazar?’. Y yo: ‘Sí, abrázame’, porque me gusta. Al final de cuentas, si yo me dedico a esto es porque me gusta tener a mis fans, me gusta lo que me dicen, sus comentarios y yo siempre trato de ser linda con ellos”.

El episodio, más allá de una decepción, se convirtió en una referencia para definir su relación con el público.