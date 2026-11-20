La cantante explicó cómo analizó sus decisiones, recurrió a la terapia y vinculó su creatividad y valentía escénica con su divorcio de Affleck.

En una conversación con un medio de comunicación, Jennifer Lopez habló sobre las reflexiones que le dejó su separación de Ben Affleck y cómo comenzó a mirar sus relaciones desde otra perspectiva.

“Fue como aprender lo mismo una y otra vez. Me tomó un tiempo entenderlo y está bien”, comentó al recordar sus experiencias sentimentales.

La cantante explicó que, aunque en sus relaciones hubo amor y también desilusiones, con el tiempo comprendió que necesitaba prestar atención a sus propias decisiones y entender cómo había llegado a cada situación.

Crecimiento personal, terapia y autodescubrimiento

Al referirse a su divorcio más reciente, Jennifer lo describió como una etapa de crecimiento que la llevó a hacerse preguntas sobre sí misma.

“Realmente sentí que fue como un gran estirón de crecimiento para mí. Me sumergí en mí misma y pensé: necesito descubrir qué estoy haciendo aquí”, relató.

Durante esa etapa también recurrió a la terapia. La intérprete contó que hubo un momento en el que sentía que estaba arruinándolo todo, hasta que su terapeuta le hizo ver que el hecho de cuestionarse y buscar respuestas ya era parte del proceso.

“Eres muy joven. Sigue adelante, continúa descubriéndote y aprende a amar cada parte de ti. Incluso esas partes que son una romántica empedernida”, recordó sobre el consejo que recibió.

Romanticismo, creatividad y presencia escénica de JLo

Lejos de querer cambiar esa característica, JLo explicó que ahora entiende que su romanticismo también está ligado a su creatividad y a la manera en que vive su profesión.

“Esa es la artista que hay en mí. Esa es la soñadora que hay en mí. Esa es la persona que crea las cosas que puedo crear”, expresó.

La cantante incluso relacionó esa personalidad con la valentía que necesita para presentarse ante miles de personas, bailar y realizar acrobacias durante sus espectáculos.