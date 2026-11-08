Reitera Pablo respaldo público hacia Natalia Alcocer

La publicación conmemorativa generó miles de reacciones entre los fanáticos que siguen de cerca el desempeño de la participante en La Granja VIP 2.

El cantante Pablo Montero externó públicamente su respaldo incondicional hacia la participante Natalia Alcocer, compartiendo un emotivo mensaje en redes sociales de cara al cierre de la competencia.

A través de una publicación acompañada de una imagen conmemorativa con una frase de apoyo hacia su novia en la granja VIP 2.

"Pase lo que pase, te espero con los brazos abiertos, Nat. Cuentas con todo mi apoyo", el artista dejó clara su postura de solidaridad.

En el pie de foto, el intérprete reforzó su confianza en la concursante al señalar.

"Confío en ti. Yo te veo como finalista. Acá te espero".

La publicación generó una rápida respuesta entre los seguidores del reality, acumulando decenas de miles de reacciones y comentarios de apoyo por parte de los fanáticos que siguen de cerca el desempeño de Alcocer en la recta final.

Mensaje de aliento frente a la recta decisiva del reality

El gesto del cantante refuerza la expectativa que generan las últimas semanas del programa, donde el apoyo de figuras públicas y familiares se vuelve fundamental para impulsar a los competidores.

La cercanía de ambos dentro de La Granja VIP 2 refleja la fuerte alianza que existe entre ambos aun estando fuera de la pantalla, avivando el entusiasmo de los seguidores que esperan ver a Alcocer consolidarse entre las finalistas del certamen.