El Gobierno británico solicitó retirar un video del comediante, mientras investiga si difundió un mensaje desde prisión en contra de las normas penitenciarias

El Gobierno del Reino Unido solicitó a Google, empresa propietaria de YouTube, retirar un video publicado en el canal del comediante Russell Brand, luego de que su esposa, Laura Brand, difundiera un mensaje en el que él reafirma su inocencia desde prisión.

La petición se produjo después de que el actor fuera declarado culpable de violación y agresiones sexuales a principios de noviembre de 2026. Las autoridades británicas también investigan si la publicación del mensaje representó una infracción a las normas que regulan las comunicaciones de las personas encarceladas.

El mensaje de Russell Brand que provocó la solicitud

El video fue publicado en el canal de YouTube de Brand. En él, Laura leyó una declaración de su esposo, quien aseguró que no es culpable de los delitos por los que fue condenado y enviado a prisión.

La difusión del mensaje generó cuestionamientos por parte de integrantes del Gobierno británico, debido a que las reglas penitenciarias restringen las declaraciones de los internos a los medios de comunicación, especialmente cuando pueden causar angustia a las víctimas.

El portavoz del primer ministro calificó la situación como "claramente preocupante" y señaló que el caso estaba siendo investigado con urgencia. También indicó que los presos no pueden evadir las restricciones al pedirle a otra persona que transmita sus declaraciones.

Google analiza el contenido y el Gobierno espera su retirada

Representantes del Ministerio de Justicia británico se reunieron con Google para solicitar que se retirara el video y, según reportes de medios británicos, también plantearon la posibilidad de desactivar el canal completo de Brand.

La compañía informó que estaba al tanto del nuevo contenido y que sus equipos lo estaban revisando. Además, recordó que suspendió el canal del comediante del Programa de Socios de YouTube en septiembre de 2023, por lo que desde entonces no puede obtener ingresos mediante la plataforma.

Este jueves 19 de noviembre, Sky News reportó que Google había rechazado retirar el video tras la solicitud gubernamental, aunque continuaba examinando el contenido. El canal de Brand permanecía disponible en YouTube.

El Gobierno británico ha insistido en que espera que la plataforma actúe, aunque reconoció que la decisión sobre la permanencia del material corresponde a YouTube y a la aplicación de sus propias políticas.

Russell Brand fue condenado a diez años y medio de prisión

La controversia ocurre después de que Brand fuera declarado culpable de violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres. Por estos delitos recibió una condena de diez años y seis meses de prisión.

El comediante ha negado las acusaciones y sostiene que nunca mantuvo relaciones sexuales sin consentimiento. Sin embargo, el veredicto del jurado derivó en su sentencia y en nuevas medidas contra sus perfiles en plataformas digitales.

Meta desactivó sus cuentas de Facebook e Instagram después de la condena. En el caso de YouTube, la restricción económica aplicada desde 2023 ya le impedía monetizar sus publicaciones, aunque su canal continuaba activo al momento de los reportes.

Paralelamente, las autoridades británicas revisan si el mensaje difundido a través de su esposa incumplió las normas penitenciarias. La investigación podría derivar en medidas disciplinarias si se confirma alguna infracción.