Regreso de 'Malcolm el del medio' suma 8 millones de vistas

La estrategia de distribución facilitó que los fieles seguidores de la serie pudieran acceder al contenido desde distintas regiones

La icónica serie "Malcolm el del medio" volvió a colocarse entre las series más vistas tras su regreso en streaming, al superar los 8 millones de reproducciones en sus primeros tres días desde su estreno en plataformas digitales.

La nueva entrega, que retoma la historia años después del final original, logró captar la atención tanto de seguidores antiguos como de nuevas audiencias, impulsada por el regreso de su elenco principal y el factor nostalgia.

¿Por qué generó tanto interés el regreso de la serie?

Uno de los factores clave fue el regreso de actores como Bryan Cranston, Frankie Muniz y Jane Kaczmarek, quienes retomaron sus personajes originales, lo que reforzó el atractivo para los fans de la serie original.

Además, la historia se sitúa casi 20 años después, mostrando a Malcolm como adulto, lo que permitió conectar con una audiencia que creció con el programa y ahora enfrenta etapas similares de vida.

¿Qué plataformas transmiten el regreso de ‘Malcolm el del medio’?

El revival fue lanzado de forma simultánea en Disney+ a nivel internacional y en Hulu en EUA, lo que permitió ampliar su alcance global desde el primer día.

La estrategia de distribución facilitó que millones de usuarios accedieran al contenido en distintas regiones, contribuyendo a su rápida acumulación de reproducciones.

¿Habrá continuación tras el éxito inicial?

Hasta el momento, el proyecto fue presentado como una miniserie, sin confirmación oficial sobre una nueva temporada.

No obstante, el nivel de audiencia alcanzado en sus primeros días podría influir en futuras decisiones sobre la continuidad de ‘Malcolm el del medio’ dentro del catálogo de streaming.