¿Regresará Ian McKellen como Gandalf en El Señor de los Anillos?

El actor Ian McKellen, recordado por su icónica interpretación de Gandalf, confirmó su participación en la nueva película de 'El señor de los Anillos'

Durante el evento For the Love of Fantasy, celebrado en Londres, el actor Ian McKellen, recordado por su icónica interpretación de Gandalf, confirmó su participación en la nueva película titulada The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, dirigida por Andy Serkis.

La noticia desató la euforia de los seguidores de la saga, al anunciarse además que Frodo estará presente en la trama.

“He oído que va a haber otra película ambientada en la Tierra Media y que empezará a rodarse en mayo. La dirigirá Gollum y tratará sobre Gollum. Les voy a contar dos secretos sobre el reparto: hay un personaje en la película que se llama Frodo, y hay otro personaje que se llama Gandalf”, declaró McKellen, arrancando una ovación entre los asistentes.

Aunque el actor no confirmó de manera explícita si él y Elijah Wood retomarán sus papeles, su entusiasmo y la presencia de Wood en el evento alimentaron las especulaciones sobre el regreso del elenco original.

Un proyecto con el sello del equipo original

La producción estará a cargo de Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens, el mismo equipo detrás de las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

El guion cuenta también con la participación de Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou, lo que garantiza continuidad en el tono y la calidad que marcaron a las películas originales como referentes del cine de fantasía.

El rodaje está programado para comenzar en mayo de 2026, con estreno previsto para el 17 de diciembre de 2027.

Según reveló McKellen en el programa británico This Morning, la historia se dividirá en dos partes, lo que permitirá un desarrollo más amplio y profundo de la narrativa.

La película se situará entre los acontecimientos de El Hobbit y La Comunidad del Anillo, enfocándose en la búsqueda de Gollum emprendida por Gandalf y Aragorn para obtener información sobre el Anillo Único.

Expectativas y desafíos

El anuncio de la presencia de Frodo ha generado dudas, ya que este personaje no aparece en ese período de la historia según los textos de J.R.R. Tolkien.

No obstante, la promesa de explorar nuevas facetas de la Tierra Media mantiene expectantes a los seguidores.

La salud de McKellen, de 86 años, también es un punto de atención tras la caída que sufrió en un escenario en 2024.

Aun así, el actor expresó su deseo de viajar nuevamente a Nueva Zelanda para sumarse al rodaje, bromeando sobre la necesidad de que el guion esté listo cuanto antes “dado el paso del tiempo”.

Por su parte, David Zaslav, CEO de Warner Bros., calificó el libreto como “muy bueno” y aseguró que la producción avanza con gran impulso.

Regreso épico a la Tierra Media

Con The Hunt for Gollum, Warner Bros. y New Line Cinema buscan revitalizar una de las franquicias más influyentes del cine moderno.

La posible participación de otros actores icónicos, como Viggo Mortensen en el papel de Aragorn, incrementa la expectativa de un reencuentro inolvidable en la gran pantalla.

Mientras avanza la producción, los fanáticos esperan nuevas confirmaciones del reparto y detalles de la trama, confiando en que esta nueva aventura mantendrá vivo el legado de la saga que marcó un antes y un después en el género de fantasía.