¿Regresan Aislinn y Mauricio? Desatan dudas en Las Vegas

Pese a todas las muestras de afecto entre la expareja, ninguno ha confirmado oficialmente si retomó su relación de noviazgo.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron a convertirse en el centro de atención luego de ser captados muy cariñosos durante el concierto que Carín León ofreció en Las Vegas. Un video que comenzó a circular en redes sociales desató nuevamente las sospechas de que los actores podrían estar dándose una segunda oportunidad.

En las imágenes se observa a Mauricio con una mano sobre la pierna de Aislinn y, al darse cuenta de que estaban siendo grabados, el actor retira rápidamente la mano. Ella, por su parte, responde con una discreta sonrisa. El momento fue suficiente para que los fans comenzaran a preguntarse si entre los padres de Kailani estaría renaciendo el amor.

Pero no fue la única señal que llamó la atención. Durante esa misma noche, ambos compartieron imágenes del concierto y Mauricio incluso publicó fotografías en blanco y negro donde aparece muy cerca de Aislinn. Además, los dos compartieron una fotografía junto a Carín León y su esposa, dejando ver que disfrutaron juntos de la velada.

Las especulaciones aumentaron todavía más porque algunos seguidores aseguran haber notado que, desde hace algunas semanas, ambos han utilizado sus antiguos anillos de matrimonio colgados en cadenas. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado que exista una reconciliación sentimental, por lo que hasta ahora todo permanece en el terreno de las teorías de los fans.

Aislinn y Mauricio se casaron en 2016 y son padres de Kailani. En 2020 anunciaron su separación y, desde entonces, han mantenido una relación cercana como papás y han vuelto a trabajar juntos. Ahora, estas nuevas imágenes vuelven a poner sobre la mesa la pregunta que sus seguidores quieren responder: ¿será que el amor volvió a tocar la puerta o simplemente estamos viendo a dos exesposos que conservan una gran complicidad?