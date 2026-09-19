Regresa tributo de Michael Jackson a la Arena Monterrey

Tras agotar entradas en su reciente presentación, el espectáculo internacional confirmó una fecha en la ciudad para octubre.

El legado, la música y la energía del "Rey del Pop" volverán a apoderarse de los escenarios regios. Tras el éxito de sus presentaciones anteriores, el aclamado espectáculo tributo "This Is Michael" confirmó una nueva cita en la ciudad para ofrecer un show lleno de nostalgia, grandes éxitos y una producción de primer nivel.

"El homenaje definitivo a Michael Jackson", este espectáculo promete hacer vibrar al público con las coreografías icónicas y los temas que marcaron la historia de la música pop.

Detalle del evento y boletos

El tributo "This Is Michael" se presentará en la Arena Monterrey el próximo 21 de octubre del 2027, Esta nueva fecha se suma al historial del espectáculo en la capital regia, tras haberse presentado en el mismo recinto el 23 de octubre de 2025, siendo este su debut en el recinto regiomontano con gran recibimiento del público, y su última presentación de este pasado 17 de septiembre de 2026, donde hubo sold out.