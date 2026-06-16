Regresa Tom Felton a app de citas tras ruptura amorosa

Una fuente cercana indicó que el actor actualizó recientemente algunas fotografías de su perfil, incluyendo imágenes de sus perros.

Tom Felton, actor británico conocido por interpretar a Draco Malfoy en la saga cinematográfica de Harry Potter, habría puesto fin a su relación con la diseñadora de joyas Roxanne Danya tras seis años juntos, según reportes de medios británicos.

La información surgió luego de que el intérprete de 37 años reapareciera en Raya, una exclusiva aplicación de citas utilizada por celebridades, artistas y figuras públicas de distintas partes del mundo.

Tom Felton reaparece en aplicación de citas

De acuerdo con el diario británico The Sun, personas cercanas al actor confirmaron que recientemente volvió a utilizar la plataforma. Incluso, una fuente aseguró haber encontrado el perfil de Felton activo durante los últimos días.

“Me sorprendió que el perfil de Tom apareciera, ya que han pasado seis años desde que estuvo por última vez en Raya”.

La misma persona indicó que el actor actualizó recientemente algunas fotografías de su perfil, incluyendo imágenes de sus perros, lo que reforzaría la versión de que volvió a utilizar la aplicación.

Una relación que comenzó en Sudáfrica

Felton había dejado Raya en 2020 después de iniciar una relación con Roxanne Danya, diseñadora de joyas originaria de Sudáfrica. Según los reportes, ambos se conocieron en ese país y fortalecieron su vínculo durante los años siguientes.

En 2022, Danya se trasladó al Reino Unido para vivir cerca del actor. Durante su relación fueron vistos en distintos eventos y viajes, incluido un recorrido por Portofino, Italia, donde compartieron momentos alejados de los reflectores.

Su historial sentimental antes de Roxanne Danya

Antes de esta relación, Tom Felton mantuvo un largo noviazgo con la actriz Jade Olivia, quien participó en la franquicia de Harry Potter interpretando a Astoria Greengrass, esposa de Draco Malfoy en la historia mostrada al final de la saga cinematográfica.