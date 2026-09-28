Regresa Sentidos Opuestos a Monterrey con gira Sin Límites

El famoso dúo musical hizo vibrar a sus seguidores con un recorrido por sus mayores éxitos noventeros en una velada inolvidable.

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Sentidos Opuestos regresó a Monterrey para ofrecer una noche llena de música, baile y recuerdos. El dúo integrado por Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán se presentó en el área metropolitana, donde el público respondió con entusiasmo y cantó cada una de sus canciones.

La presentación se realizó el sábado 26 de septiembre como parte de su gira “Sin Límites”, con la que la agrupación continúa llevando su propuesta de pop a distintos escenarios del país. La cita reunió a seguidores que crecieron con sus canciones y a nuevas generaciones que también se han sumado a su música.

Desde los primeros temas, la audiencia se entregó al espectáculo, convirtiendo el recinto en una pista de baile. Alessandra y Chacho mantuvieron la conexión con sus seguidores durante una velada en la que la nostalgia se mezcló con la energía de la música en vivo.

El repertorio de Sentidos Opuestos está marcado por canciones que se convirtieron en referentes del pop de los años 90, entre ellas “Amor de Papel”, “Fiesta”, “¿Dónde están?” y “Mírame”. Temas que, con el paso del tiempo, siguen despertando recuerdos y provocando que el público los cante de principio a fin.

El regreso a Monterrey también fue una oportunidad para celebrar la trayectoria del dúo, que ha mantenido vigente su música a través de distintas etapas y presentaciones. Su espectáculo combina los éxitos que marcaron su historia con una puesta en escena pensada para mantener la energía de principio a fin.

Así, Sentidos Opuestos regaló a sus fans regios una noche de fiesta y nostalgia, demostrando que sus canciones siguen formando parte de la memoria musical de varias generaciones. Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán volvieron a encontrarse con un público que no dejó de cantar y bailar.