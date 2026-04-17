Regresa Raphael a México y emociona con su show ‘Raphaelísimo’

Este retorno representa un momento relevante en su trayectoria, luego de que el artista cancelara presentaciones el año pasado debido a problemas de salud.

El cantante Raphael regresó a México y retomó los escenarios tras superar complicaciones de salud que lo mantuvieron alejado de sus presentaciones durante un periodo prolongado.

Con un emotivo “¡Un año más, señores!”, el llamado “Divo de Linares” se reencontró con su público mexicano, provocando una respuesta inmediata de aplausos desde el inicio del espectáculo.

¿Cómo fue su regreso ante el público mexicano?

Durante más de dos horas, el intérprete ofreció un recorrido por sus grandes éxitos como parte de su espectáculo “Raphaelísimo”, en una presentación marcada por la nostalgia y la conexión con sus seguidores.

El público coreó sus canciones de principio a fin e incluso se puso de pie en distintas ocasiones para ovacionarlo, reflejando el vínculo vigente que mantiene con varias generaciones.

Un regreso tras complicaciones de salud

Este retorno representa un momento relevante en su trayectoria, luego de que el artista cancelara presentaciones el año pasado debido a problemas de salud.

Con este nuevo encuentro, Raphael reafirma su presencia en los escenarios y su cercanía con el público mexicano, que ha acompañado su carrera a lo largo de décadas.