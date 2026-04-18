Regresa Melanie Martinez a Monterrey con su gira 'HADES'

La cantante presentará este agosto su nuevo disco en la ciudad. Conoce cuándo podrás comprar boletos y entérate de todos los detalles aquí.

Melanie Martinez volverá a Monterrey para presentar su nuevo espectáculo en vivo, como parte de la etapa más reciente de su carrera artística.

La cantante estadounidense ofrecerá un concierto el próximo 6 de agosto en la Arena Monterrey, donde interpretará temas de su nuevo material discográfico HADES, además de algunos de los éxitos que la han consolidado a nivel internacional.

HADES: THE SACRIFICE promete experiencia inmersiva

El espectáculo está diseñado como una experiencia inmersiva que integra elementos visuales, escenografía y narrativa conceptual. En esta nueva etapa, Melanie Martinez presenta canciones como "POSSESSION" y "DISNEY PRINCESS", que forman parte de su más reciente producción.

Estos temas reflejan una evolución en su sonido, con influencias más experimentales en comparación con trabajos anteriores, manteniendo al mismo tiempo la identidad artística que la ha distinguido desde sus inicios.

Además de su nuevo repertorio, se prevé que el concierto incluya algunos de los temas más representativos de su carrera, como "Dollhouse" y "Pity Party", canciones que contribuyeron a posicionarla dentro del panorama del pop alternativo internacional.

Estas piezas han acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales y continúan siendo parte esencial de sus presentaciones en vivo.

¿Cuándo es la venta de boletos?

La preventa de boletos será a partir del 23 de abril y la venta general el 24, a través de la plataforma Superboletos.

El anuncio marca el regreso de la artista a la ciudad con un concepto escénico que mantiene la línea visual y narrativa que ha caracterizado su trayectoria, enfocada en la construcción de universos temáticos a través de la música y lo audiovisual.