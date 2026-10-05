Regresa Maroon 5 a celebrar 25 años de trayectoria a Monterrey

La agrupación californiana encendió el escenario con sus grandes éxitos ante miles de fanáticos en un concierto inolvidable.

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Después de cuatro años de ausencia en Monterrey, Maroon 5 regresó a la Sultana del Norte para celebrar sus 25 años de trayectoria musical con un concierto que reunió a miles de fanáticos.

La noche del sábado 3 de octubre, la agrupación californiana encendió el escenario con temas como “Harder to Breathe”, “Lucky Strike” y “This Love”, desatando la euforia de los regiomontanos desde los primeros minutos del espectáculo.

Durante la velada, Adam Levine agradeció al público por acompañarlos a lo largo de estos 25 años de carrera, reconociendo el apoyo de sus seguidores, quienes han convertido sus canciones en parte del soundtrack de sus vidas.

Pero uno de los momentos más especiales llegó cuando el vocalista cumplió el sueño de un fan que le hizo una petición especial. El gesto provocó la emoción de los asistentes y se convirtió en uno de los instantes más comentados de la noche.

La nostalgia también se apoderó del público con “Memories”, mientras que otros éxitos como “Girls Like You” y “Moves Like Jagger” mantuvieron la energía a tope, demostrando que la música de Maroon 5 continúa conquistando a distintas generaciones.

Finalmente, la agrupación cerró su presentación con “Payphone” y “Sugar”, dejando a sus seguidores regiomontanos con una noche llena de recuerdos, emoción y grandes canciones que han marcado sus 25 años de historia.