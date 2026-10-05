Regresa Leticia Perdigón al teatro después de 30 años

La reconocida actriz encabeza la puesta en escena Las Intocables, destacando la exigencia y el conocimiento del público regio.

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Después de 30 años alejada de los escenarios teatrales, Leticia Perdigón está de regreso con “Las Intocables”, una puesta en escena que, durante entrevista vía Zoom, reconoció que logró conquistarla desde el primer momento por su historia y por el gran elenco que la acompaña.

La actriz compartió que regresar al teatro después de tres décadas no era una decisión menor, pero la propuesta de “Las Intocables” fue lo que finalmente la hizo aceptar este nuevo reto. La historia y la oportunidad de compartir escenario con grandes compañeras fueron algunos de los motivos que la llevaron a reencontrarse con este género.

Durante la charla, Leticia también habló del público regio, al que describió como exigente y conocedor del teatro. Para la actriz, los espectadores de Monterrey saben lo que quieren y esa exigencia provoca que lleguen a la ciudad propuestas teatrales de gran calidad.

Por ello, Perdigón invitó a los regiomontanos a continuar exigiendo buen teatro y a apoyar las obras que llegan a la ciudad, como “Las Intocables”, una historia que busca conectar con el público a través de su elenco y de las situaciones que presenta sobre el escenario.

La actriz también dedicó palabras especiales a su compañera Aylin Mujica, quien atraviesa un momento personal muy doloroso tras la muerte de su hijo. Leticia destacó la manera profesional en la que Aylin ha enfrentado este momento y aseguró que es una mujer muy linda, por lo que pidió al público recibirla con un cálido aplauso.

Con este proyecto, Leticia Perdigón vuelve al teatro después de 30 años y se reencuentra con una de las facetas que había dejado atrás, ahora acompañada de un elenco que promete llevar “Las Intocables” a diferentes públicos.