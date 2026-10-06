Regresa Eleazar Gómez a La Granja VIP 2 como nuevo crítico

Tras obtener el segundo lugar en la edición pasada, el artista regresa al foro desde una perspectiva diferente para opinar del juego.

Eleazar Gómez volvió a sorprender a los seguidores de La Granja VIP con su inesperado regreso al reality, durante la gala de eliminación de este domingo 4 de octubre. El actor, quien llegó hasta la gran final de la primera temporada y obtuvo el segundo lugar, apareció nuevamente en el programa, aunque esta vez desde una posición diferente.

A diferencia de su primera participación, Eleazar no regresó inicialmente como uno de los granjeros, sino que se incorporó como crítico de la competencia, compartiendo sus comentarios y observaciones sobre lo que ocurre dentro de la segunda temporada. Su experiencia como participante le permite ahora analizar desde otra perspectiva las estrategias y conflictos de quienes permanecen en la granja.

Durante la primera temporada, Eleazar se convirtió en uno de los personajes que más llamó la atención, pues desde la primera semana enfrentó una nominación. Sin embargo, logró salvarse y continuar avanzando en la competencia hasta convertirse en uno de los finalistas, protagonizando además algunos momentos de tensión con otros participantes.

Su regreso tampoco pasó desapercibido entre los seguidores del programa, ya que su participación anterior estuvo marcada por distintas polémicas y enfrentamientos dentro del reality. Ahora, desde su nueva posición, tendrá la oportunidad de observar el juego desde afuera y opinar sobre las decisiones de los actuales habitantes.

Eleazar también llega con una amplia trayectoria artística. Comenzó su carrera desde niño y posteriormente participó en diferentes telenovelas y proyectos juveniles, además de incursionar en la música. Entre sus trabajos se encuentran producciones en las que compartió créditos con figuras como Dulce María, Paulina Goto, Anahí, Eiza González y Danna Paola.

Por ahora, su función dentro de La Granja VIP será la de crítico, aunque durante la gala también quedó abierta la posibilidad de que pudiera tener una participación diferente dentro de la competencia. Su regreso suma así un nuevo ingrediente a una temporada que continúa generando sorpresas, estrategias y polémicas entre los granjeros.