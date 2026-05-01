Regresa 'El proyecto de la bruja de Blair' con elenco original

Este relanzamiento busca retomar la esencia del filme original, que en 1999 revolucionó el género con su estilo de falso documental y bajo presupuesto.

La película ‘El proyecto de la bruja de Blair’ tendrá un relanzamiento y, a diferencia de entregas anteriores, ahora contará con la participación del elenco original y sus creadores como parte del proyecto.

El nuevo filme es desarrollado por Lionsgate en conjunto con Blumhouse, con el objetivo de relanzar la franquicia para una nueva generación, tras más de dos décadas del estreno original.

¿Quiénes regresan al proyecto?

De acuerdo con reportes recientes, actores del filme de 1999 como Joshua Leonard y Michael C. Williams, así como los directores Eduardo Sánchez y Daniel Myrick, se integran al reinicio como productores ejecutivos.

También participa el productor Gregg Hale, otro de los nombres clave en la creación del proyecto original, que se convirtió en un fenómeno del cine de terror.

Un cambio tras críticas al reboot

La incorporación del equipo original ocurre luego de que varios de sus integrantes expresaran inconformidad por no haber sido considerados en versiones previas de la franquicia.

En este nuevo intento, el estudio decidió integrarlos al desarrollo para aportar su visión creativa y experiencia, especialmente tras el desempeño limitado de secuelas anteriores.

Este relanzamiento de ‘El proyecto de la bruja de Blair’ busca retomar la esencia del filme original, que en 1999 revolucionó el género con su estilo de falso documental y bajo presupuesto.

Un clásico que marcó al cine de terror

La cinta original se convirtió en un fenómeno global al recaudar cientos de millones de dólares con una inversión mínima, además de influir en el auge del formato “found footage”.

Con el regreso de su elenco y creadores, el nuevo proyecto apunta a reconectar con esa fórmula, ahora con respaldo de estudios consolidados y una nueva estrategia para el público actual.