Regresa el evento "Supernova Génesis" a la CDMX

Mediante un video subido en la cuenta oficial del evento en redes sociales, se oficializó el regreso de este evento de influencers peleando en combates de boxeo

El año pasado se realizó por primera ocasión el evento Supernova Génesis en donde participaron diferentes influencers, creadores de contenido, celebridades, entre otros personajes más participando en combates de boxeo amateur para esta forma mezclar el deporte con el entretenimiento de forma popular.

Este evento no solamente organizó las peleas, sino que las llevo de una forma atractiva como lo hacen los verdaderos promotores del boxeo profesional para atraer al mayor público posible, incluyendo conferencias de prensa, entrenamientos abiertos al público, ceremonias de pesaje, careos y finalmente el combate entre los 2 participantes.

Además de las peleas, también participaron diversos artistas para brindar un espectáculo cantando una de sus canciones para los asistentes de la arena y para los que observaban el evento vía streaming, uno de los artistas que brindaron su show fueron María Becerra, Xavi, Gabito Ballesteros, Christian Nodal entre otros artistas más.

¿Cuáles fueron las peleas de la primera edición?

En esta edición se llevó a cabo un total de 5 peleas, en donde el ganador recibía un cinturón como ganador de la disputa, las peleas que se organizaron fueron las siguientes:

Alana Flores vs. Gala Montes

Shelao vs. Luis ‘Pride’ Escudero

Mercedes Roa vs. Milica

Westcol vs Mario Bautista

Franco Escamilla vs Escorpión Dorado

En el próximo año se oficializó mediante un video promocional en las cuentas oficiales el regreso de este evento para el 2026, siendo los influencers Alana y Juan Guarnizo las principales caras de este video.

¿Cuándo y donde se llevara a cabo este evento?

El evento sucederá el próximo 26 de abril del 2026 desde la Arena CDMX, aún no se han confirmado los invitados tanto para participar como peleadores y como artistas que darán espectáculo, pero mediante información no oficial se ha rumorado que habrá una mayor cantidad de peleas y de artistas a la edición anterior.

La preventa para esta gran velada de boxeo entre influencers y celebridades del mundo del entretenimiento será el 15 de diciembre por la boletera Superboletos.