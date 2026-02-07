Regresa El Bebeto a la música con su sencillo “Hombre de Piedra”

El cantante de música regional estrena su nuevo video llamado "Hombre de Piedra", un tema poderoso que refleja resiliencia, reinvención y fortaleza emocional

El Bebeto vuelve a la escena musical demostrando que las verdaderas historias se forjan con tiempo, lucha y corazón.

La historia, habla de ese hombre que a pesar de los golpes de la vida, se mantiene de pie. Un hombre de acero que ha tenido que levantarse, reconstruirse y reinventarse, mostrándose fuerte por fuera, pero que por dentro sigue en proceso de reparación.

El material ya puede escucharse en diferentes plataformas musicales