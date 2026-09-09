Regresa Edith Márquez a Monterrey con gira en febrero de 2027

La venta general de entradas para el concierto de febrero de 2027 iniciará el nueve de septiembre en las taquillas del inmueble.

La cantante y actriz mexicana Edith Márquez confirmó su regreso a los escenarios regiomontanos como parte de su nueva gira de conciertos titulada "Eternos e Inolvidables", con la que se presentará en la Arena Monterrey el 6 de febrero de 2027.

El espectáculo promete reunir los temas más emblemáticos de su trayectoria en la música ranchera y el pop balada, consolidando su presencia en uno de los escenarios más importantes del norte del país. La producción prepara un montaje diseñado para repasar los grandes éxitos que han marcado sus décadas de carrera artística.

Esta fecha reafirma la estrecha relación de la artista con la Arena Monterrey, recinto donde suma más de una docena de presentaciones registradas desde la década de 2010. Destacan sus recientes shows de 2025 con Eterna e Inolvidable Tour; en el 2024 se presentó el Tour 25 Años Frente a Ti, además de fechas previas en 2022, 2019, 2017 y 2015.

También se suman sus colaborativos en la ciudad, como Par de Reinas junto a Ana Bárbara, Par de Reinas 2 con María José, y sus participaciones en la gira Grandiosas.

La venta general de boletos para este evento dará inicio a partir del miércoles 9 de septiembre a las 10:00 horas, a través del sistema de venta oficial y las taquillas del recinto.