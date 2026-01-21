'Regina George' recibe una estrella en el Paseo de la Fama

Durante la ceremonia, la actriz estadounidense dedicó este reconocimiento a su familia, a quienes agradeció por creer en ella y motivarla a perseguir su sueño

Rachel McAdams, recordada por dar vida a Regina George en la película “Chicas pesadas”, uno de los personajes más icónicos del cine de las últimas décadas, fue homenajeada este martes con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, inmortalizando así su trayectoria en la industria cinematográfica.

Durante la ceremonia, la actriz estadounidense dedicó este reconocimiento a su familia, a quienes agradeció por creer en ella y motivarla a perseguir su sueño de convertirse en actriz.

“Quiero detener el tiempo un segundo, porque solo se tienen unos pocos momentos así en la vida para agradecerles todo en este escenario. Todo es gracias a vosotros, al amor que nos dieron, a la hermosa infancia que nos dieron y por creer en mí mucho antes de que yo pudiera comprender cómo creer en mí misma”, expresó McAdams, dirigiéndose emocionada a sus padres.

La actriz también recordó el momento en el que sus padres la inscribieron en un campamento de teatro, al que describió como “un lugar mágico” donde “un grupo de soñadores” logró que se sintiera verdaderamente viva y segura de su vocación.

El actor Domhnall Gleeson, amigo cercano de McAdams y uno de los invitados de honor, fue el encargado de dedicarle unas palabras cargadas de humor y afecto.

“Rachel, no creo que te merezcas esto. No es justo ser la persona favorita de todos en el set y la mejor actriz de la sala”, dijo entre risas, arrancando aplausos del público.

A la ceremonia también asistió el director Sam Raimi, quien dirige la próxima película de McAdams, “Send Help”, cuyo estreno está programado para el 30 de enero.

En tono irónico, el cineasta bromeó durante su discurso: “Por primera vez, la gente podrá pisarte”.

La estrella de Rachel McAdams es la número 2,833 del Paseo de la Fama y se encuentra ubicada a pocos metros del Teatro El Capitán, uno de los recintos más emblemáticos de Hollywood.