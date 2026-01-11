Regalará Julio Preciado trasplante de riñón a persona necesitada

No solo incluye la cirugía de trasplante, sino también el acceso a medicamentos y seguimiento médico; conoce los requisitos y el proceso para participar.

En una rueda de prensa, el cantante Julio Preciado, reconocido exvocalista de Banda El Recodo, anunció una iniciativa para apoyar a pacientes en lista de espera de trasplante de riñón. Su objetivo es brindar una cirugía completa a quien cuente con un donador familiar directo pero carezca de recursos económicos.

El proyecto de Julio Preciado incluye no solo la cirugía de trasplante, sino también el acceso a medicamentos inmunosupresores y seguimiento médico postoperatorio. El cantante explicó que su meta es garantizar que el paciente pueda mantener una vida saludable después del trasplante, evitando complicaciones y asegurando la efectividad del procedimiento. Todo el proceso se realizará con criterios clínicos estrictos, sin intermediarios, para cumplir con la normativa mexicana.

Requisitos para acceder al apoyo de Julio Preciado

Para garantizar transparencia y seguridad, el cantante y su equipo médico establecieron los siguientes requisitos:

Donador directo: el beneficiario debe contar con un familiar directo (padre, madre o hijo) que pueda donar el riñón.

el beneficiario debe contar con un familiar directo (padre, madre o hijo) que pueda donar el riñón. Compromiso con la salud: el paciente debe demostrar disposición para realizar cambios en su estilo de vida tras la cirugía.

el paciente debe demostrar disposición para realizar cambios en su estilo de vida tras la cirugía. Proceso legal y seguro: todo se hará conforme a la legislación y protocolos médicos mexicanos.

Motivación personal detrás de la iniciativa

La decisión de Julio Preciado tiene un fondo personal: en 2019, su hija Juliana le donó un riñón, lo que le permitió superar problemas de salud graves y realizar cambios radicales en su vida, como abandonar el alcohol, el tabaco y las drogas. Esta experiencia le permitió comprender la importancia de la donación de órganos y motivó su proyecto para ayudar a quienes enfrentan la misma situación.

Julio Preciado anuncia gira de despedida en 2026

El cantante confirmó el lanzamiento de su gira de despedida que comenzará en agosto de 2026. La serie de presentaciones abarcará México, Estados Unidos y Europa, consolidando el cierre de su trayectoria musical en escenarios internacionales.

Una de las primeras presentaciones será el 24 de marzo en la Ciudad de México. Se espera que próximamente se confirmen nuevas fechas en otros estados del país y ciudades del extranjero, sumando más oportunidades para que sus seguidores disfruten de sus últimos conciertos.

Anuncia tres nuevos discos; uno tiene colaboración con Vicente Fernández

Paralelamente a la gira, Julio Preciado trabaja en la producción de tres nuevos discos bajo la discográfica Sony BMG. Los proyectos incluyen un álbum en vivo, un disco de duetos y otro con temas inéditos. Entre las colaboraciones destaca un dueto con Vicente Fernández en el tema titulado “La llave de mi alma”, escrito por el propio cantante ranchero.

¿Por qué se retira Julio Preciado de la música?

El intérprete aclaró que su decisión de retirarse de los escenarios es personal y no responde a problemas de voz ni bajo rendimiento. La prioridad de Preciado es dedicar más tiempo a su familia, en especial a sus hijos y nietos, asegurando que su despedida se realice en condiciones físicas, vocales y mentales óptimas.