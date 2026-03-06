Regala Netflix viaje a Corea para concierto de BTS

La plataforma lanzó un concurso para fans en México con viaje incluido a Corea. Descubre cómo participar y qué debes hacer para ganar.

Netflix México lanzó un concurso especial para los fans de BTS que permitirá a tres duplas viajar gratis a Corea del Sur para asistir al evento BTS: THE COMEBACK LIVE, el concierto que marcará el regreso oficial del grupo tras casi cuatro años de pausa.

La dinámica se activó tras el lanzamiento del tráiler del espectáculo que se transmitirá en vivo desde Seúl el 21 de marzo de 2026. El premio incluye un viaje todo incluido para presenciar el concierto en persona en Gwanghwamun Square, uno de los espacios más emblemáticos de la capital surcoreana.

El concurso está dirigido exclusivamente a residentes de México mayores de 18 años y estará disponible por tiempo limitado.

Cómo participar para ganar el viaje a Corea con Netflix y BTS

Para participar, los fans deberán formar una dupla con otro integrante del ARMY. Ambos participantes deben ser mayores de edad y elegir a una persona que publique el video en representación del equipo.

El paso principal consiste en grabar un video para TikTok que inicie con la frase:

"Esta es mi participación para ganar un viaje a Corea con Netflix y BTS".

En el mismo video los participantes deberán explicar siete razones por las que merecen asistir a BTS: THE COMEBACK LIVE. Además, durante la grabación deberán aparecer o mencionarse las palabras “Netflix”, “BTS” y “Corea”.

Los fans pueden demostrar su entusiasmo mediante coreografías, fan arts, colecciones, maquillaje o interpretaciones musicales relacionadas con el grupo.

Una vez listo, el video deberá publicarse en TikTok utilizando el hashtag oficial #BTSNetflixMX.

Fechas clave del concurso de Netflix

La convocatoria estará abierta del 5 al 8 de marzo de 2026. La fecha límite para publicar el video será el 8 de marzo a las 23:59 horas, tiempo del centro de México.

Los ganadores serán anunciados el 10 de marzo mediante mensaje directo en TikTok.

Las tres duplas seleccionadas viajarán a Corea del Sur del 16 al 22 de marzo de 2026 para asistir al concierto del grupo el 21 de marzo.

Requisitos obligatorios para participar

Netflix estableció varias condiciones para validar las participaciones:

Tener al menos 18 años

Contar con pasaporte vigente con al menos seis meses de validez

Ser elegible para tramitar visa o K-ETA de Corea del Sur

Tener una cuenta pública de TikTok

Residir en México

En el caso de participantes extranjeros, deberán demostrar su estancia legal en México.

Cómo se elegirán a los ganadores

Un comité designado por Netflix evaluará las publicaciones tomando en cuenta la creatividad, originalidad y demostraciones de fanatismo hacia BTS.

También será obligatorio que los dos integrantes de la dupla aparezcan en el video y expliquen claramente las siete razones para asistir al evento.

Entre las reglas más importantes se encuentra la prohibición de usar inteligencia artificial, así como evitar contenido violento, lenguaje inapropiado o menciones a marcas.

Cada equipo solo podrá participar con un video y la decisión final del comité será definitiva.