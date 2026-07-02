Refuerzan seguridad en Nueva York por boda de Taylor Swift

Con miles de visitantes esperados en la ciudad y una intensa atención mediática sobre la pareja, el desafío para las autoridades será mantener el orden.

La ciudad de Nueva York desplegará un amplio operativo de seguridad durante este fin de semana, en medio de una agenda que combina celebraciones masivas por el Día de la Independencia de EUA, eventos relacionados con el Mundial FIFA™ y la esperada boda de la cantante Taylor Swift con el jugador de futbol americano Travis Kelce.

Aunque las autoridades no han revelado detalles específicos sobre la ceremonia, la expectativa generada por la pareja ha llevado al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a establecer medidas especiales para controlar la afluencia de personas en las zonas vinculadas a los festejos.

La comisionada de la policía, Jessica Tisch, confirmó que la corporación mantiene un dispositivo preparado para uno de los eventos más comentados del fin de semana. Sin mencionar directamente a los contrayentes, reconoció que el acontecimiento forma parte de la planificación operativa de la dependencia.

Autoridades prevén alta concentración de personas

La atención mediática que rodea a Taylor Swift ha provocado que seguidores, curiosos y medios de comunicación permanezcan atentos a cualquier movimiento relacionado con la celebración. Ante este escenario, la policía ya comenzó a instalar vallas de control y señalizaciones especiales en áreas cercanas al Madison Square Garden y otros puntos estratégicos de la ciudad.

Las medidas buscan garantizar el orden público y evitar aglomeraciones que puedan afectar la movilidad de residentes y visitantes. El operativo contempla vigilancia permanente y coordinación con distintas agencias de seguridad y emergencias.

Despliegan recursos especiales durante el fin de semana

El dispositivo incluirá agentes uniformados, equipos K-9, unidades especializadas y personal asignado a tareas de monitoreo. Además, las autoridades reforzarán la vigilancia en zonas de alta afluencia debido a los múltiples eventos programados durante los próximos días.

La ciudad también contará con vigilancia aérea mediante helicópteros y sistemas de drones autorizados para supervisar concentraciones masivas y detectar cualquier situación que represente un riesgo para la seguridad pública.

Las autoridades advirtieron que cualquier operación ilegal de drones será sancionada y los equipos podrán ser confiscados en caso de violar las restricciones temporales de vuelo establecidas para los eventos del fin de semana.