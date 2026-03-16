Refuerzan seguridad en los Oscar con patrullajes en Hollywood

Policías patrullan los alrededores del Teatro Dolby durante los Premios Oscar 2026, en medio de un amplio operativo tras una alerta preventiva del FBI

Elementos del Los Angeles Police Department patrullan los alrededores del Dolby Theatre, en Hollywood, como parte del operativo de seguridad desplegado durante la celebración de la 98ª edición de los Academy Awards.

La presencia de los oficiales forma parte de un amplio dispositivo destinado a resguardar a invitados, personal de producción y visitantes que acuden a una de las noches más importantes para la industria cinematográfica.

Las medidas de seguridad para los premios de este año se incrementaron después de que el Federal Bureau of Investigation emitiera un boletín a inicios de febrero en el que advertía sobre la posibilidad de un ataque con drones vinculado a Irán contra objetivos no especificados en California.

La alerta planteaba el riesgo de un “ataque sorpresa” que podría ser lanzado desde una embarcación en el océano Pacífico, como una eventual represalia por operaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente.

Ante este escenario, las autoridades incluyeron la gala del cine entre los eventos que requerían vigilancia reforzada.

Operativo con tecnología y controles estrictos

Aunque la Casa Blanca y autoridades federales han señalado que no existe una amenaza concreta contra la ceremonia, el FBI recomendó elevar el nivel de alerta y coordinar acciones preventivas en torno al recinto.

Entre las medidas implementadas destacan un perímetro de seguridad ampliado de aproximadamente una milla alrededor del teatro, controles estrictos para peatones y vehículos, cierre del espacio aéreo cercano y la presencia de unidades caninas especializadas en detección de explosivos.

Además, el operativo incluye drones de vigilancia, cámaras de alta definición y la participación de agentes federales, policías locales y personal de seguridad privada.

Los productores de los Oscar señalaron que el objetivo principal es garantizar que todos los asistentes se sientan seguros durante la ceremonia.

Indicaron que cada año revisan el contexto internacional y trabajan en coordinación con las autoridades para blindar la celebración más importante de Hollywood.