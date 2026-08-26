Reestrenarán Cars en cines por su aniversario 20

Fanáticos de todas las edades podrán disfrutar nuevamente en salas las aventuras del Rayo McQueen y los habitantes de Radiador Springs.

La icónica cinta animada de Disney y Pixar, Cars, volverá a la pantalla grande el próximo 4 de septiembre en el marco de las celebraciones por el 20 aniversario de su lanzamiento original.

La película, lanzada en 2006, reestrenará su clásica historia en salas cinematográficas para que los fanáticos de todas las edades vuelvan a disfrutar de las aventuras en las pistas y el encanto de Radiador Springs.

Fue a través de un comunicado por sus redes sociales donde dieron a conocer que la película de 1 hora con 57 minutos regresará a la pantalla grande, así sorprendieron a todos sus fans que han ido creciendo con esta aventura sobre ruedas.

"Cars de Disney y Pixar regresa a los cines el 4 de septiembre.", agregaron junto con el póster.

Recordemos que esta película cuenta la increíble aventura del Rayo McQueen, un corredor de la NASCAR, y tras un accidente llega a Radiador Springs, donde conocerá a Mate, Doc Hudson, Sally Carrera, Luigi, Guido, Ramón, Sargento, Flo y Red, quienes le ayudarán en esta aventura.

Con este reestreno, Disney y Pixar buscan reunir nuevamente a las familias en las salas de cine para revivir el inicio de una de las franquicias animadas más queridas y exitosas de la última década.