Reemplazan a Jesse con un reno gigante en anuncio navideño

Los intérpretes revelaron los detalles de su próxima temporada de presentaciones decembrinas, generando miles de reacciones entre fans.

Jesse & Joy sorprendieron a sus seguidores al anunciar una serie de conciertos navideños de manera peculiar, pues en el cartel promocional de la gira “¿Con quién se queda el Reno?”, la imagen de Jesse fue reemplazada por la de un reno gigante junto a Joy.

El anuncio causó un fuerte impacto entre los fanáticos de las redes sociales, quienes notaron de inmediato la ausencia del integrante masculino en el arte oficial.

La imagen muestra únicamente a Joy decorando la cornamenta del animal, haciendo un guiño directo al título del espectáculo y avivando la conversación en torno al nuevo rumbo del concepto.

La imagen venía acompañada por un mensaje destinado para sus seguidores.



"Familia!! Celebremos la navidad junt@s Nos vemos #CDMX el 6 de diciembre en #Monterrey 11 de diciembre @arenamtyoficial #Guadalajara 12 de diciembre Con Quien Se Queda el Reno?" agregaron a la imagen compartida.

Como parte de esta etapa especial, el dúo confirmó presentaciones de su Show Navideño en tres ciudades clave durante el mes de diciembre: para el 6 de diciembre en Ciudad de México, el 12 de diciembre en Guadalajara, y su cita en Monterrey, la cual se llevará a cabo el próximo 11 de diciembre en el escenario de la Arena Monterrey.