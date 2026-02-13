Recuerdan el 20 aniversario luctuoso de Rocío Dúrcal con película

Los organizadores destacaron que se trata de un evento especial para recordar a la intérprete, quien trascendió generaciones con su voz

En conmemoración del 20° aniversario luctuoso de la cantante Rocío Dúrcal, sus admiradores podrán volver a verla en la pantalla grande con la transmisión cinematográfica de su primer concierto en el Auditorio Nacional.

La producción, que revive uno de sus shows más emblemáticos, se proyectará en salas de cine como homenaje a su carrera artística y legado dentro de la música ranchera y balada.

El concierto, que marca un importante momento tanto para sus seguidores como para la memoria cultural de México y España, fue cuidadosamente restaurado para ofrecer una experiencia fílmica que combina imágenes inéditas y calidad audiovisual renovada.

Los organizadores destacaron que se trata de un evento especial para recordar a la intérprete, quien trascendió generaciones con su voz y presencia escénica.

Esta proyección en cine se suma a las múltiples celebraciones que se han realizado a lo largo de 2026 en honor a Rocío Dúrcal, reafirmando su lugar en la historia de la música hispana y brindando a nuevos públicos la oportunidad de conocer su talento en un formato único.