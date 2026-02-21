Recuerdan con homenaje a Daniel Bisogno en Ventaneando

El homenaje fue durante una transmisión dedicada a recordar la trayectoria de uno de los integrantes históricos del programa.

A un año del fallecimiento de Daniel Bisogno, el programa Ventaneando realizó una emisión especial para recordar la trayectoria del conductor y actor, quien murió tras complicaciones posteriores a un trasplante de hígado realizado en septiembre de 2024.

¿Cómo fue el homenaje a Daniel Bisogno en Ventaneando?

La producción encabezada por Pati Chapoy transmitió un programa especial el 19 de febrero a través de redes sociales, donde compartieron anécdotas y momentos destacados de “El Muñe” dentro del proyecto televisivo.

“Tenemos muy buenos recuerdos con él y otros no tantos porque ya ven cómo le gritaba ‘¡Daniel!’”.

Durante la transmisión participaron Rosario Murrieta, Linet Puente, Pedro Sola y Ricardo Manjarrez, quienes recordaron episodios profesionales y personales vividos junto al conductor. También se mencionó la mancuerna que formó con Atala Sarmiento durante su etapa en el programa.

Anécdotas dentro y fuera del foro

Pedro Sola relató el único momento en que se molestó con Bisogno, cuando en el programa Tempranito le lanzó la cabeza de una botarga durante una mención comercial.

Por su parte, el comediante Freddy Ortega recordó su trabajo en escena junto a Bisogno y destacó que su personalidad generaba posturas opuestas entre el público.

“Ahí vamos, ahí la llevamos”.

Ortega explicó que durante el proceso de enfermedad, Bisogno evitaba profundizar sobre su estado de salud y respondía de forma breve cuando se le preguntaba cómo se encontraba.

El tema del testamento tras su fallecimiento

En la emisión también se abordó la ausencia de un testamento, situación que, de acuerdo con los conductores, fue un tema recurrente cuando comenzaron sus problemas médicos.

“Así como era inteligente, tenía esta actitud tan tonta y yo siempre le reclamé y se lo voy a reclamar hasta el infinito de que aquí se le dijo que hiciera un testamento”.

Pedro Sola explicó que compañeros y producción le sugirieron realizar el trámite durante campañas notariales organizadas en septiembre, pero el conductor decidió postergarlo.

“‘No no no yo voy después’ y no lo hizo y ahorita está metido en el desmadre que tiene a todos”.

Por su parte, Linet Puente consideró que posiblemente el conductor evitó el trámite para no asumir un escenario adverso en su salud.

Te presentamos la transmisión completa dedica a 'El Muñe'