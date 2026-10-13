Recuerdan al animador mexicano Luis de la Rosa tras su deceso

Fue al final del segundo capítulo de la serie "Caballeros de Guinevere", donde se recordó la memoria del artista, quien fue parte del equipo

A cuatro meses del sensible fallecimiento del animador mexicano Luis de la Rosa, la casa de animación Glitch rindió un homenaje a quien fue su colaborador en una de sus series más exitosas.

Fue al final del segundo capítulo de la serie "Caballeros de Guinevere"; aparecieron los personajes que Luis se encargó de llevar a la vida en esta serie y, posteriormente, salió una estrella subiendo al cielo y la leyenda de "En memoria de Luis de la Rosa Obregón".

¿Quién fue Luis de la Rosa?

Luis de la Rosa desarrolló una carrera en la industria de la animación participando en reconocidas producciones para cine y televisión, entre ellas Spider-Man: Across the Spider-Verse, My Little Pony, Space Jam: A New Legacy y Cloudy With a Chance of Meatballs: The Series.

Su trabajo más reciente fue el cortometraje Axolodyssey, dirigido por Jon Densk. Además, durante el Festival de Annecy había presentado su proyecto original Ash Raider World.

¿De qué murió Luis de la Rosa?

Luis de la Rosa falleció el 24 de junio de 2026 a los 34 años tras ser atropellado por un tren mientras se encontraba en la ciudad de Annecy, Francia, donde asistía al Festival Internacional de Cine de Animación y a la feria especializada MIFA.

El accidente ocurrió en el centro de Annecy, sobre las vías férreas ubicadas junto a la Avenue de Brogny, una zona con acceso restringido al público y protegida por un vallado.

De acuerdo con el diario regional Le Dauphiné Libéré, Luis de la Rosa caminaba cerca de las vías, a la altura de la Avenue Aristide-Briand, cuando fue embestido por un tren del servicio Léman Express, que lo arrastró varios metros.

El maquinista detectó su presencia cerca del borde de las vías y activó la bocina para advertirle de la proximidad del convoy. Sin embargo, el impacto no pudo evitarse.

Elementos del cuerpo de bomberos y un equipo médico acudieron al lugar, pero únicamente pudieron confirmar que el animador había fallecido en el sitio.