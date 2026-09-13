Recuerdan a Paul Walker con emotivos mensajes en sus redes

Meadow Walker y el actor Vin Diesel dedicaron emotivos mensajes y fotos inéditas para recordar al actor de Rápido y Furioso.

En el marco de un nuevo aniversario del nacimiento del recordado actor estadounidense Paul Walker, su hija Meadow Walker, su coprotagonista en la franquicia Rápido y Furioso (Fast & Furious), Vin Diesel, y el equipo a cargo de sus redes oficiales dedicaron emotivos homenajes a su memoria.

Meadow Walker compartió una fotografía inédita de su infancia en la que aparece junto a su padre sosteniendo una cámara fotográfica, acompañada de la dedicatoria

"Feliz cumpleaños a mi ángel guardián. Te quiero mucho". Agrego Meadow a la foto de ella junto a su padre.

De forma paralela, el actor Vin Diesel rindió tributo a su compañero de reparto mediante una fotografía del rodaje de la saga cinematográfica con un sobrio mensaje de añoranza.

"Te extraño...". La imagen superó más de un millón de reacciones en cuestión de horas.

Por su parte, la cuenta oficial administrada por el legado del actor se sumó al homenaje compartiendo un retrato en blanco y negro del protagonista de Rápidos y Furiosos, acompañado del mensaje:

"Recordando a nuestro maravilloso Paul. Feliz cumpleaños celestial". Agrego la cuenta junto a la fotografía del actor.

Las tres publicaciones acumularon rápidamente miles de interacciones y muestras de cariño por parte de seguidores de la familia.