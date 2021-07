Recuerdan a Amy Winehouse a 10 años de su muerte

Reino Unido es el país con el mayor número de oyentes mensuales de sus temas, de acuerdo a Spotify

julio, 23, 2021

Este 23 de julio se cumplen 10 años del fallecimiento de la cantante británica Amy Winehouse, y sus seguidores la siguen recordando.

Algunos de ellos compartieron fotografías y videos de la también compositora en redes sociales, donde aseguran que la siguen echando de menos.



De hecho, la inigualable voz de Winehouse sigue cautivando a los británicos, pues Reino Unido es el país con el mayor número de oyentes mensuales de sus temas, de acuerdo a Spotify.

Una muestra de ello es que canciones como "Back to Black", que dio nombre a su segundo álbum de estudio, tiene más de 466 millones de reproducciones.

La plataforma también reportó que Amy tiene 7 millones 236 mil 926 seguidores, siendo "Rehab" y "You Know I´m not good" los sencillos favoritos de sus fans.

Como parte de los homenajes que recibirá la fallecida cantante está el estreno de un documental llamado "Amy Winehouse & Me: Dionne´s Story", el cual será relatado a través de su ahijada, la cantautora Dionne Bromfield, el cual se transmitirá en 80 países.

Fue un día como hoy pero del 2011 cuando Amy Winehouse fue encontrada muerta en su departamento de Londres debido a una intoxicación etílica.

La cantante murió a los 27 años de edad, entrando al llamado "Club de los 27", donde se encuentran otros artistas como Jim Morrison, Janis Joplin y Kurt Cobain, quienes también fallecieron a esa edad.