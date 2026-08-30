Recuerda Kate Cassidy a Liam Payne con emotivo mensaje

Fanáticos de la música reaccionaron emotivamente al homenaje dedicado al cantante en las plataformas oficiales de la creadora.

Kate Cassidy compartió un emotivo mensaje en redes sociales dedicado al fallecido cantante británico Liam Payne, exintegrante de One Direction, para conmemorar el día de su nacimiento.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cassidy publicó una serie de fotografías en las que se les ve juntos y abrazados, acompañada de unas emotivas palabras dedicadas al artista.

"Tu cumpleaños siempre será tu día. Te amamos, te recordamos, te extrañamos siempre. Feliz cumpleaños Liam". Agregó la influencer.

La creadora de contenido estadounidense y el intérprete iniciaron su noviazgo hacia finales de 2022, tras ser vistos juntos por primera vez en octubre de ese año durante una fiesta de Halloween.

A pesar de una breve separación a mediados de 2023, la pareja mantuvo una relación cercana y consolidada hasta el momento del fallecimiento del artista.

Fallecimiento de Liam

El exintegrante de One Direction falleció trágicamente el 16 de octubre de 2024, a los 31 años de edad, tras caer desde el tercer piso del hotel donde se hospedaba en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina.

El incidente conmocionó a la industria musical global y provocó miles de muestras de afecto y homenaje por parte de sus fanáticos en todo el mundo.