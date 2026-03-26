Recrean casa de 'Hannah Montana' en Malibú para su alquiler

Fans podrán hospedarse en una versión temática de la icónica residencia de la serie como parte de las celebraciones por sus 20 años

Disney anunció una colaboración especial para recrear la emblemática casa de playa de Hannah Montana en Malibú, como parte de las celebraciones por el 20 aniversario del programa.

La experiencia permitirá a seguidores de la serie solicitar una de las 10 estancias disponibles de una noche, programadas entre el 6 y el 16 de abril de 2026, con capacidad para hasta cuatro personas por visita.

Las solicitudes para participar en esta dinámica se abrieron el 25 de marzo a las 9:00 horas (tiempo del este de Estados Unidos), bajo un esquema de selección entre los interesados, debido al número limitado de lugares.

La iniciativa forma parte de una campaña más amplia que busca conmemorar el impacto cultural de la serie, estrenada en 2006 y protagonizada por Miley Cyrus.

Una casa inspirada en la doble identidad

La recreación de la vivienda retoma uno de los elementos más recordados del programa: la dualidad entre la vida cotidiana y la fama. En este caso, los visitantes podrán experimentar ambos mundos dentro de un espacio diseñado con referencias directas a la serie.

El atractivo principal será el icónico vestidor giratorio, reinterpretado como una zona interactiva con vestuarios, accesorios y elementos visuales inspirados en la estética pop del personaje.

La casa contará con vistas al mar, acceso directo a la playa y un balcón con panorámica de la costa de Malibú. Además, incluirá decoración alusiva a momentos clave de la serie, reforzando el componente nostálgico para los visitantes.

El diseño interior busca recrear fielmente el ambiente de la residencia ficticia de Miley Stewart, integrando elementos tanto de su vida como adolescente como de su faceta como estrella musical.

Este proyecto se suma a la tendencia de revivir contenidos icónicos de mediados de los años 2000, una etapa clave para Disney Channel.

“Hannah Montana” no solo consolidó su popularidad durante cuatro temporadas, sino que también dio origen a películas, conciertos y una base de seguidores que se mantiene vigente dos décadas después.

La serie marcó a toda una generación al narrar la historia de una adolescente que llevaba una vida doble como estudiante y estrella del pop, convirtiéndose en uno de los títulos más representativos de su época.

Otras casas icónicas en alquiler

Este proyecto no es un caso aislado. En los últimos años, distintas compañías han apostado por recrear casas icónicas del cine y la televisión, permitiendo a los fans “habitar” universos ficticios.

Entre los ejemplos más destacados se encuentra la recreación de la casa flotante de Up, que incluso fue diseñada para simular que levita con miles de globos, ofreciendo una experiencia inspirada directamente en la cinta animada.

Otra de las experiencias más populares ha sido la casa de Barbie en Malibú, una versión real de la famosa Dreamhouse, adaptada para recibir visitantes con una estética completamente rosa y temática del personaje.

También se ha puesto en alquiler, una recreación exacta de la casa de Bella Swan en Crepúsculoen Forks, Washington, con vibes del noroeste, la casa de los Byers de Stranger Things, la iconica cabaña de Tony Stark (Iron Man), la casa de Harry Potter (el cottage de la infancia) y el apartamento de Friends, que ha tenido recreaciones en diferentes ciudades.

También se han desarrollado recreaciones como la mansión de los X-Men, diseñada como un espacio interactivo donde los visitantes pueden “entrenar” como mutantes, o la casa de la película Purple Rain, vinculada al legado musical de Prince.

Incluso se han llevado a cabo experiencias inspiradas en otras producciones como Shrek o Home Alone, consolidando una tendencia que mezcla turismo, entretenimiento y cultura pop.