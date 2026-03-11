Recrea Miley Cyrus a Hannah Montana en especial por 20 años

El especial incluye la recreación del set donde se desarrollaba gran parte de la historia, así como imágenes inéditas y momentos emblemáticos

Miley Cyrus aparece nuevamente caracterizada como Hannah Montana en el primer avance del especial por el 20 aniversario de la serie de Disney Channel que la lanzó a la fama mundial. El programa titulado “Hannah Montana 20th Anniversary Special” llegará a la plataforma Disney+ el próximo 24 de marzo, exactamente dos décadas después del estreno original de la producción televisiva.

El adelanto inicia con Cyrus entrando al set de grabación recreado de la casa de Miley Stewart, el personaje que interpretó durante cuatro temporadas y que llevaba una doble vida: una adolescente común que ocultaba su identidad como la estrella pop Hannah Montana.

Primer adelanto muestra el regreso al set original

En la primera escena del avance, la cantante expresa la emoción que le provoca volver al lugar que marcó el inicio de su carrera. El especial incluye la recreación del set donde se desarrollaba gran parte de la historia, así como imágenes inéditas y momentos emblemáticos que definieron a la serie durante su transmisión.

La producción también integrará fragmentos de archivo y secuencias que recuerdan episodios representativos de la serie, junto con la música que acompañó el fenómeno televisivo que se emitió entre marzo de 2006 y enero de 2011.

Happy Hannah-versary! The Hannah Montana 20th Anniversary special premieres March 24 on Disney+. #HannahMontana20 pic.twitter.com/u0CkpF4bTJ — Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 10, 2026

Reencuentro con Billy Ray Cyrus

El especial también muestra a Billy Ray Cyrus, padre de Miley en la vida real y en la ficción. Durante la serie interpretó a Robbie Ray Stewart, el papá de la protagonista.

Las imágenes del avance incluyen momentos compartidos entre ambos, lo que marca un reencuentro público tras el distanciamiento que la cantante mantuvo con su padre después del divorcio de su madre.

Entrevista especial y grabación en estudio

Parte del programa será grabado en directo en un estudio, donde Miley Cyrus conversará con la conductora del podcast “Call Her Daddy”, Alex Cooper. La entrevista buscará profundizar en el proceso creativo detrás del personaje y en el impacto cultural que tuvo la serie.

La conversación incluirá reflexiones sobre cómo se construyó el fenómeno televisivo y musical que convirtió a Hannah Montana en una de las figuras más reconocidas de la cultura pop juvenil durante la década de 2000.

Un fenómeno televisivo que marcó a una generación

La serie narraba la historia de Miley Stewart, una adolescente que equilibraba su vida escolar con su identidad secreta como cantante famosa. El programa se convirtió en uno de los proyectos más exitosos de Disney Channel y generó giras musicales, discos y una película.

El especial por el 20 aniversario busca revisitar ese impacto mediante material nunca antes visto, reconstrucciones del set y testimonios sobre el legado del programa entre los seguidores que crecieron con la historia.