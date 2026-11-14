Recrea Bizarrap emblemática escena de Hollywood en restaurante

Tras una noche de triunfos en los Latin Grammy, el productor argentino Bizarrap sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una divertida y relajada celebración en una sucursal de la cadena de hamburguesas In-N-Out, donde posó con su gramófono dorado mientras comía comida rápida.
Bizarrap ganó el premio a Mejor Canción Urbana en la 27.ª entrega anual de los Latin Grammy 2026 por su colaboración "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66", realizada junto a Daddy Yankee.
Sin embargo, más allá de la estampa comiendo papas fritas y hamburguesas con traje y gafas oscuras, lo que llamó la atención fue el guiño detrás de la dinámica.
Lejos de tratarse de un encuentro casual en el local, el productor recreó exactamente la emblemática y viral escena protagonizada por el actor Michael B. Jordan, quien en su momento celebró de la misma manera informal y con una sonrisa en el mostrador tras recibir un prestigioso galardón.
Fusión de la música urbana y la cultura pop
De esta forma, Bizarrap combinó la cultura del rap y la música urbana con uno de los momentos más recordados de la cultura pop de Hollywood, generando miles de reacciones y comentarios de fanáticos y colegas que celebraron el ingenio detrás de su festejo.