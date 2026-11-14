Recrea Bizarrap emblemática escena de Hollywood en restaurante

El productor argentino compartió en redes sociales su peculiar festejo tras obtener galardones en una ceremonia musical internacional.

Tras una noche de triunfos en los Latin Grammy, el productor argentino Bizarrap sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una divertida y relajada celebración en una sucursal de la cadena de hamburguesas In-N-Out, donde posó con su gramófono dorado mientras comía comida rápida.

Bizarrap ganó el premio a Mejor Canción Urbana en la 27.ª entrega anual de los Latin Grammy 2026 por su colaboración "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66", realizada junto a Daddy Yankee.

Sin embargo, más allá de la estampa comiendo papas fritas y hamburguesas con traje y gafas oscuras, lo que llamó la atención fue el guiño detrás de la dinámica.

Lejos de tratarse de un encuentro casual en el local, el productor recreó exactamente la emblemática y viral escena protagonizada por el actor Michael B. Jordan, quien en su momento celebró de la misma manera informal y con una sonrisa en el mostrador tras recibir un prestigioso galardón.

Fusión de la música urbana y la cultura pop

De esta forma, Bizarrap combinó la cultura del rap y la música urbana con uno de los momentos más recordados de la cultura pop de Hollywood, generando miles de reacciones y comentarios de fanáticos y colegas que celebraron el ingenio detrás de su festejo.