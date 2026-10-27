Recortan presupuesto en La Granja VIP 2 por infracciones

La acumulación de faltas colectivas obligará a los concursantes a replantear su disciplina para asegurar su subsistencia semanal.

Las constantes faltas a las normas de La Granja VIP 2 han impactado gravemente el presupuesto acumulado de los participantes. A través del dispositivo "Plata Cash", la producción aplicó una serie de penalizaciones económicas consecutivas que restaron miles de pesos al saldo general de la hacienda debido a conductas no permitidas por parte de diversos integrantes.

Infracciones y el descuido de Tlacoyo

Entre las infracciones sancionadas se registraron descuidos en las labores cotidianas, consumo de alimentos no autorizados por parte de los peones y el incumplimiento de las restricciones de descanso asignadas según el rol de cada competidor dentro de La Granja VIP 2. Asimismo, la omisión en la atención y cuidado del perro "Tlacoyo" generó una sanción económica inmediata por parte de la producción, sumada al costo del paquete de alimento y un juguete especial adquirido para garantizar el bienestar del animal.

Crisis por recorte en la compra de suministros

Ante la drástica disminución del fondo común, la preocupación se apoderó del grupo de granjeros, quienes ahora deberán afrontar las próximas jornadas con un presupuesto severamente recortado para la compra de suministros básicos.

La acumulación de sanciones obliga a los concursantes a replantear la disciplina colectiva para evitar comprometer la subsistencia de la granja en la siguiente etapa del juego.