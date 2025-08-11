Reconocido director de teatro ruso muere ahogado a los 63 años

De acuerdo con el medio Meduza, Yuriy Butúsov murió a los 63 años durante las vacaciones que realizaba con su familia a orillas del mar Negro

El ruso Yuriy Butúsov, uno de los directores de teatro más importantes de Rusia, murió ahogado en Bulgaria, de acuerdo con el medio de comunicación Meduza, que cita a distintos compañeros de profesión.

De acuerdo con el director de teatro Vajtangovam Kiril Krok, Butúsov (quien se había exiliado después del comienzo del conflicto en Ucrania) murió a los 63 años durante las vacaciones que realizaba con su familia a orillas del mar Negro.

El director teatral fue galardonado en seis ocasiones con la Máscara de Oro, la última en 2021 por una obra basada en una pieza del escritor sueco Henrik Ibsen.

Durante su carrera trabajó en teatros como el Satirikón, Chéjov y Pushkin, además de escenificar obras en países como Dinamarca, Noruega o Corea del Sur.

En noviembre de 2022 dejó su trabajo como director del teatro Vajtangova para trabajar en los países bálticos.