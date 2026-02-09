Reconoce Harvard trayectoria e impacto cultural de Danna Paola

La cantante y actriz recibió el homenaje durante un evento académico en el que se resaltó la importancia de la música como forma de expresión cultural y social

La reconocida universidad Harvard entregó un reconocimiento especial a Danna Paola por su trayectoria y su impacto en la música latina, destacando cómo su voz ha trascendido fronteras y ha contribuido a visibilizar la cultura hispana en escenarios globales. La cantante y actriz recibió el homenaje durante un evento académico en el que se resaltó la importancia de la música como forma de expresión cultural y social.

¿Qué mensaje compartió Danna Paola durante la ceremonia?

Durante la ceremonia, Danna Paola dedicó unas palabras a sus seguidores y a la comunidad latina, subrayando que:

“Nuestra voz importa”.

La artista compartió que el reconocimiento de una institución como Harvard representa no solo un logro personal, sino también un símbolo de la presencia y relevancia de la música latina en el mundo académico y artístico.

Logros recientes que fortalecen su carrera internacional

Este homenaje se suma a una serie de logros en la carrera de Danna Paola, quien ha consolidado su lugar como una de las voces más influyentes de la escena musical actual. Su trabajo ha sido celebrado tanto por la crítica como por el público, y este reconocimiento académico refuerza su impacto más allá de los escenarios tradicionales, abriendo espacios de diálogo cultural en distintos ámbitos.