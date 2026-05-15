Reconoce EUA 25 grabaciones como patrimonio cultural e histórico

El Registro Nacional de Grabaciones busca conservar materiales sonoros que ayuden a entender la evolución cultural y social del país.

La Biblioteca del Congreso de EUA incorporó 25 nuevas grabaciones al Registro Nacional de Grabaciones, una selección anual que reconoce materiales de audio considerados fundamentales por su impacto cultural, artístico e histórico.

La lista de 2026 reúne álbumes, sencillos, bandas sonoras y transmisiones que marcaron distintas generaciones y géneros musicales, desde el pop y el rock hasta el country, el jazz y la música latina.

Taylor Swift, Beyoncé y Weezer aparecen en la lista

Entre las grabaciones reconocidas destaca “1989”, de Taylor Swift, un álbum que representó el cambio definitivo de la cantante hacia el pop y que se convirtió en uno de los discos más exitosos de la década pasada.

También fue incorporado “Single Ladies”, de Beyoncé, una canción que ganó notoriedad mundial por su coreografía y su influencia dentro de la cultura pop.

Otro de los títulos incluidos es “The Blue Album”, de Weezer, considerado uno de los discos más influyentes del rock alternativo de los años noventa.

Country, soul y rock clásico también fueron reconocidos

La selección incluye “Go Rest High on That Mountain”, de Vince Gill, una balada country asociada con homenajes y ceremonias conmemorativas en EUA.

El álbum “Rumor Has It”, de Reba McEntire, también fue añadido por su relevancia dentro del country femenino de principios de los noventa.

Por su parte, “Texas Flood”, de Stevie Ray Vaughan and Double Trouble, fue reconocido por su aporte al resurgimiento del blues rock moderno.

La Biblioteca del Congreso también integró “Midnight Train to Georgia”, de Gladys Knight and the Pips, así como “I Feel For You”, de Chaka Khan, dos temas relacionados con la evolución del soul y el R&B.

Grabaciones históricas y culturales forman parte del registro

Entre las incorporaciones más llamativas aparece la transmisión de “The Fight of the Century: Ali vs. Frazier”, considerada una de las narraciones deportivas más importantes en la historia de EUA.

Además, el soundtrack del videojuego “Doom”, compuesto por Bobby Prince, fue reconocido por su influencia en la música de videojuegos y la cultura gamer.

La lista también incluye el álbum original de “Chicago”, una producción emblemática del teatro musical estadounidense.

La música latina también obtuvo reconocimiento

Dentro de las grabaciones seleccionadas figura “Feliz Navidad”, de José Feliciano, una canción navideña que logró mantenerse vigente en distintos países y generaciones desde su lanzamiento.

Otro de los temas incorporados es “Mambo No. 5”, de Pérez Prado y su orquesta, identificado como uno de los sencillos más representativos del mambo a nivel internacional.

La Biblioteca del Congreso también destacó “Your Love”, de Frankie Knuckles y Jamie Principle, por su relación con el nacimiento de la música house en Chicago.

Las grabaciones quedarán preservadas para futuras generaciones

El Registro Nacional de Grabaciones busca conservar materiales sonoros que ayuden a entender la evolución cultural y social de EUA a través de distintas épocas.

Las obras seleccionadas este año abarcan varias décadas y estilos musicales, incluyendo títulos como “Turn! Turn! Turn!”, de The Byrds; “Put Your Head On My Shoulder”, de Paul Anka; “Fly Me to the Moon”, de Kaye Ballard; y “Amen, Brother”, de The Winstons, conocido por contener uno de los ritmos más sampleados en la historia de la música.

Con esta incorporación, las 25 grabaciones pasarán a formar parte del archivo histórico sonoro de EUA bajo resguardo de la Biblioteca del Congreso.