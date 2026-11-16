A través de un mensaje oficial, la oficina del artista lamentó los incidentes ocurridos durante su presentación en el municipio de El Marqués.

La representación del cantante Gabito Ballesteros emitió un comunicado oficial para ofrecer una disculpa pública al Gobierno del Estado de Querétaro, al Gobierno Municipal de El Marqués, a las corporaciones de seguridad pública y al público asistente tras los incidentes registrados durante su reciente presentación en la entidad.

Esto después de que la Fiscalía General de la República emitiera un comunicado donde se informaba que estaban bajo investigación por interpretar canciones consideradas apología del delito, así como también el posible uso de armas.

En el documento, el equipo del artista reconoció haberse equivocado en sus decisiones durante el espectáculo y lamentó lo sucedido.

"Reconocemos que fue un error de criterio y lamentamos sinceramente la situación que se presentó. Nuestra intención en ningún momento fue generar controversia, incomodidad o faltar al respeto a las autoridades y a las instituciones", señaló textualmente la representación en su mensaje.

Disculpa a los asistentes y compromiso de regreso

Asimismo, el equipo de trabajo agradeció el cariño, apoyo y recibimiento brindado por los seguidores queretanos, extendiendo una disculpa particular a los asistentes que no pudieron ver el show completo.

"De igual manera, ofrecemos una disculpa a todas aquellas personas que se quedaron con ganas de disfrutar de una presentación más extensa de Gabito Ballesteros", puntualizó el comunicado.

Finalmente, la oficina del intérprete expresó su deseo de regresar pronto a Querétaro para reencontrarse con sus fanáticos y brindarles el espectáculo completo que merecen.