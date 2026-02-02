Recibe Mariah Carey el premio Persona del Año de los Grammy

La cantante agradeció el reconocimiento y destacó la relevancia del galardón, al formar parte de una lista integrada por figuras consideradas referentes

Mariah Carey fue reconocida con el galardón de Persona del Año que otorga la Academia de la Grabación, en reconocimiento a su trayectoria artística y a su compromiso sostenido con comunidades vulnerables y personas en situación de necesidad. El homenaje se realizó en el marco de las actividades previas a la 68ª edición de los premios Grammy, cuya ceremonia principal se celebrará este domingo en Los Ángeles.

Durante el evento, la cantante agradeció el reconocimiento y destacó la relevancia histórica del galardón, al formar parte de una lista integrada por figuras consideradas referentes de la industria musical. La ceremonia contó con presentaciones musicales de artistas como Ke$ha y Maggie Rogers, quienes participaron en honor a la trayectoria de Carey.

Reconocimiento de la Academia de la Grabación

La Academia de la Grabación subrayó que la influencia de Mariah Carey trasciende su éxito comercial y su impacto musical. El organismo resaltó que su labor filantrópica y su participación activa en iniciativas sociales fueron factores determinantes para concederle el reconocimiento de Persona del Año.

De acuerdo con Theresa Wolters, directora ejecutiva de MusiCares, la filantropía de Carey se ha manifestado a través de acciones de ayuda en casos de desastre, programas de empoderamiento juvenil y proyectos enfocados en apoyar a personas que enfrentan barreras para acceder a oportunidades.

Mariah Carey posa junto a Harvey Mason jr., presidente y director ejecutivo de la Academia de la Grabación

Una trayectoria consolidada en la música internacional

Mariah Carey es una de las artistas más reconocidas de la música popular contemporánea. Ha ganado cinco premios Grammy y ha sido nominada en 34 ocasiones a estos galardones, que distinguen lo mejor de la industria musical a nivel internacional.

Su carrera despegó en 1990 con el lanzamiento de su álbum debut, titulado “Mariah Carey”, que alcanzó el primer lugar del Billboard 200 y permaneció en esa posición durante once semanas consecutivas. Desde entonces, su discografía ha registrado múltiples éxitos comerciales y récords en las listas de popularidad.

Récords y éxitos que marcaron época

Entre los temas más emblemáticos de su carrera se encuentra ‘All I Want for Christmas Is You’, lanzado en 1994. La canción se consolidó como un fenómeno global y este año se mantuvo por más de 20 semanas en el primer lugar del Billboard Hot 100, un logro que no había sido alcanzado anteriormente por ninguna otra canción.

Este y otros éxitos han colocado a Carey como una figura clave en la historia de la música, con una influencia que se extiende a distintas generaciones y géneros.

Labor filantrópica y compromiso social

Además de su carrera artística, Mariah Carey ha desarrollado una amplia labor social. Ha donado más de 1 millón de dólares al Fondo Aire Fresco, organización que brinda experiencias de verano gratuitas a niñas y niños de comunidades de bajos recursos.

Thank you @musicares. This honors means everything to me. Thank you so much to the incredible performers, and every individual and company alike who showed up. I will never forget this ❤️



Photo by Getty Images for MusiCares® pic.twitter.com/d2UJX3m0y0 — Mariah Carey (@MariahCarey) February 1, 2026

También ha ofrecido apoyo a las comunidades afectadas por el huracán Katrina en 2005 y participó en iniciativas de ayuda durante la pandemia de covid-19 en 2020, reforzando su presencia en causas humanitarias de alto impacto.

El impacto de la gala Persona del Año

La gala Persona del Año se celebra desde 1991 y tiene como finalidad recaudar fondos para respaldar los programas de MusiCares, que incluyen servicios de salud y bienestar, recuperación de adicciones, atención preventiva, ayuda en caso de desastre y apoyo de emergencia para profesionales de la música.

Con este reconocimiento, Mariah Carey se integra a una lista de homenajeados que incluye a Joni Mitchell, Jon Bon Jovi y Grateful Dead, consolidando su legado tanto en el ámbito musical como en el social.