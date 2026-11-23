Kevyn Contreras, Niurka Marcos, Mono Osuna, Daniela Alexis y Manelyk González disputan su permanencia mientras llegan cuatro atletas de Exatlón.

La segunda temporada de La Granja VIP 2 recibirá este domingo a cuatro nuevos atletas provenientes de Exatlón México, cuya identidad será revelada durante la gala programada para las 20:00 horas por Azteca UNO, además de su transmisión continua 24/7 a través de Disney+.

De acuerdo con el anuncio oficial difundido en las cuentas del reality, la incorporación de estos cuatro competidores desde las playas de Exatlón México buscará sacudir la convivencia y elevar la competencia dentro del programa.

"¡Cuatro nuevos atletas llegan HOY a alborotar mucho MÁS el gallinero! Directo de las playas de Exatlón México y esto se va a encender con su llegada. ¿Listos para conocer quiénes son los Atletas?"

Cinco nominados enfrentan hoy la eliminación

En paralelo al ingreso de los refuerzos, la emisión de esta noche definirá la salida de uno de los integrantes en riesgo, por lo que el público aún puede emitir su voto por su participante favorito antes de que cierre la jornada, en la transmisión de hoy.

La placa de nominados está conformada por más de la mitad de los granjeros que se encuentran en la competencia; los granjeros en riesgo de abandonar este reality son Kevyn Contreras “Bicolor”, Niurka Marcos, Mono Osuna, Daniela Alexis “Bebeshita” y Manelyk González; ellos son quienes se disputan su permanencia en la competencia durante la gala dominical.