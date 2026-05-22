Recibe 'La Bola Negra' ovación de 20 minutos en Cannes

La película bajo la dirección de fotografía de Gris Jordana se convirtió en la tercera producción española que debuta este año en el festival.

La Bola Negra, la nueva película protagonizada por Penélope Cruz y dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, tuvo un estreno destacado en el Festival de Cannes tras recibir una ovación de 20 minutos en el Grand Théâtre Lumière.

La reacción del público colocó a la producción española entre las más aplaudidas en la historia reciente del festival, acercándose al registro alcanzado por El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, que obtuvo una ovación de 22 minutos en 2006.

¿De qué trata 'La Bola Negra'?

La cinta, presentada en competencia oficial bajo el título internacional The Black Ball, sigue la historia de tres hombres en distintas épocas: 1932, 1937 y 2017. Sus vidas se conectan a través de una de las últimas obras inconclusas del poeta español Federico García Lorca.

Según la sinopsis oficial, la película aborda temas como la sexualidad, el deseo, la herencia y el dolor a través de relatos interconectados en diferentes generaciones.

Penélope Cruz encabeza elenco internacional

El reparto de La Bola Negra incluye a Penélope Cruz, Glenn Close, Miguel Bernardeau y al músico español Guitarricadelafuente. El guion fue desarrollado por Calvo y Ambrossi junto a Alberto Conejero.

La producción fue rodada durante 12 semanas en distintas regiones de España como Castilla, León, Cantabria, Andalucía y Madrid. Además, la película fue filmada en formato de 35 milímetros bajo la dirección de fotografía de Gris Jordana.

La tercera película española en competencia

La Bola Negra se convirtió en la tercera película española que debuta este año en competencia en Cannes.

La cinta marca además el regreso de Javier Calvo y Javier Ambrossi al cine tras Holy Camp de 2017. Su trabajo más reciente había sido la serie La Mesías, estrenada en 2023.