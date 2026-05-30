Rechazan Marc Anthony y Lin-Manuel Miranda recortes sanitarios

Los artistas respaldaron una movilización nacional contra las reducciones al sistema de salud pública en EUA, con eventos y marchas programadas.

El cantante Marc Anthony y el actor Lin-Manuel Miranda unieron este viernes sus voces en respaldo a la movilización nacional “Seven Days in June: Health is Primary”. La iniciativa se desarrollará del 1 al 7 de junio mediante una serie de eventos simultáneos en distintos estados del país para protestar en contra de los recortes financieros al sistema de salud pública estadounidense.

La campaña está impulsada por una coalición de trabajadores sanitarios, sindicatos, líderes religiosos y organizaciones de derechos civiles. Durante una semana, este bloque celebrará foros y asambleas en localidades como Chicago, Miami, St. Louis, Kansas City, Austin y Orlando, además de marchas programadas en San Francisco, San Diego, Denver, Harrisburg y Washington D.C.

Un llamado urgente de las estrellas latinas

"La salud es primordial. Toca a cada persona, familia, empleador, comunidad y nuestra economía local", manifestó Lin-Manuel Miranda.

El dramaturgo enfatizó que las comunidades vulnerables serían las más afectadas ante eventuales modificaciones presupuestales en programas de asistencia pública como Medicaid.

El actor Noah Wyle también se sumó a la convocatoria e instó a la ciudadanía a exigir rendición de cuentas a los representantes políticos ante los cambios inminentes en el financiamiento sanitario.