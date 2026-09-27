Rechaza Manelyk interés romántico por Julio Camejo

Durante una plática en el reality show, la influencer descartó cualquier química con su compañero tras los comentarios del grupo.

La convivencia dentro de La Granja VIP 2 continúa generando conversaciones entre sus integrantes. Durante una charla en la habitación con sus compañeros, Manelyk González dejó clara su postura sobre sus interacciones afectivas y descartó rotundamente un interés romántico hacia Julio Camejo.

La conversación inició cuando los participantes comentaban la necesidad casual de recibir afecto o coquetear dentro de la casa. Ante el tema, Manelyk expresó que, si bien no busca una relación formal, sí disfruta del juego del coqueteo. Sin embargo, cuando sus compañeros sugirieron el nombre de Julio, la influencer reaccionó rechazando la idea de inmediato.

No existe atracción hacia Julio Camejo

Ante la insistencia de sus compañeros, quienes argumentaban que debía haber atracción mutua para que exista coqueteo, Manelyk enfatizó que simplemente no existe química entre ellos.

“No me atrae, no me atrae. ¿Qué hago? No me atrae”. Puntualizó la participante para dar por cerrado el tema sobre Julio.

Por su parte, otros habitantes en la habitación coincidieron en que el gusto debe ser mutuo y no con cualquier persona, respaldando la postura de Manelyk de mantenerse al margen. El momento ha generado diversos comentarios entre los seguidores del reality, quienes apoyan la firmeza de la competidora dentro del programa.