Rechaza FernandaVaal culpas por muerte de El Komanche

La creadora de contenido respondió a los ataques en redes tras el fallecimiento del streamer salvadoreño y defendió su derecho a hablar de su experiencia

La muerte del streamer salvadoreño El Komanche continúa generando reacciones en redes sociales. En medio de las críticas por la controversia que ambos protagonizaron semanas atrás, la creadora de contenido FernandaVaal rompió el silencio para rechazar los señalamientos que la responsabilizan por el fallecimiento del influencer.

A través de su canal de difusión en Instagram, Fernanda compartió una serie de mensajes en los que expresó su inconformidad por los ataques que ha recibido. La joven manifestó que respeta el dolor de los familiares y amigos del streamer, pero sostuvo que eso no significa que deba renunciar a contar lo que, según su testimonio, vivió durante su relación con él.

FernandaVaal responde a las críticas en redes

En sus publicaciones, la influencer cuestionó los juicios que se hacen contra las personas por su apariencia, su reputación en internet o las opiniones que generan. También pidió considerar las consecuencias que pueden tener los comentarios ofensivos, especialmente cuando se convierten en ataques constantes contra una persona.

Fernanda recordó que ha enfrentado episodios de depresión, acoso y burlas sobre su físico, situaciones que, aseguró, le han dejado heridas emocionales. Con sus mensajes, buscó visibilizar el impacto que estas experiencias han tenido en su vida y la importancia de actuar con empatía ante circunstancias delicadas.

Rechaza ser responsabilizada por la muerte del streamer

La creadora de contenido también señaló que el fallecimiento de El Komanche no modifica su experiencia ni implica que deba retractarse de las declaraciones que hizo anteriormente. Ante los comentarios que la responsabilizan por lo ocurrido, rechazó asumir una culpa que considera ajena.

Fernanda sostuvo que no guardará silencio únicamente para evitar incomodar a otras personas. Su postura se centra en defender su derecho a hablar sobre lo que afirma haber vivido, al tiempo que reconoce que los familiares y amigos del streamer atraviesan un momento de dolor.

La controversia ha colocado a la influencer en el centro de nuevas discusiones en plataformas digitales, donde las reacciones tras la muerte del creador de contenido han derivado en cuestionamientos y mensajes dirigidos contra ella.

¿Cómo comenzó la polémica entre FernandaVaal y El Komanche?

El conflicto entre ambos creadores surgió después de que Fernanda hiciera públicos señalamientos por presunto abuso sexual. El Komanche rechazó las acusaciones y compartió su propia versión de los hechos, lo que dio paso a una controversia que se extendió en redes sociales.

Hasta el momento, la información disponible no permite presentar los señalamientos como hechos judicialmente probados. Tampoco permite establecer una relación entre la controversia y la muerte del streamer, por lo que ambos aspectos deben distinguirse al abordar el caso.

Llama a frenar el acoso digital

En la parte final de sus mensajes, Fernanda hizo un llamado a detener los ataques en internet y reflexionar sobre las consecuencias del acoso digital. La influencer insistió en que el dolor de los seres queridos de El Komanche merece respeto, pero pidió que su propia experiencia también sea tomada en cuenta.

Las reacciones al fallecimiento del streamer mantienen abierta la conversación sobre la empatía, la salud mental y la responsabilidad al publicar comentarios en redes sociales. En ese contexto, el mensaje de FernandaVaal busca marcar una diferencia entre respetar el duelo de una familia y responsabilizar a otra persona sin información que permita sostener esa conclusión.

El caso también pone de relieve la importancia de evitar los ataques personales y no convertir las controversias digitales en juicios públicos, especialmente cuando existen señalamientos que no han sido acreditados judicialmente.